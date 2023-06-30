Гендиректор металлургического предприятия Рязани скрыл налоги на 40 млн рублей. Вот как он это провернул

Гендиректор рязанского предприятия подозревается в налоговом преступлении.

В отношении гендиректора металлургического предприятия в Рязани возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК России по Рязанской области. Его подозревают в сокрытии налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, с ноября 2022 года по май 2023 года генеральный директор рассчитывался с контрагентами, минуя расчетный счет своего предприятия. При этом он хорошо знал, что у компании есть долги по налогам. В итоге, своими манипуляциями, от скрыл от государства более 40 млн рублей.

В настоящее время следователи первого отдела по расследованию особо важных дел собирают и закрепляют доказательства.