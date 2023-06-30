Водитель, сбивший детей священника, вновь стал участником пьяного ДТП

Дети священника Николая Майсумова поправились после январского ДТП, а вот у виновника аварии новые серьезные проблемы.

Произошел очередной серьезный инцидент с участием 25-летнего жителя Александро-Невского района, который в январе этого года, управляя автомобилем ВАЗ-2109 в нетрезвом виде, сбил двоих детей настоятеля местного храма Николая Майсумова. Тогда мальчики чудом остались живы.

Происшествие не вразумило молодого человека – он вновь сел за руль пьяным и не справившись с управлением при пересечении железнодорожного переезда, его автомобиль в буквальном смысле повис на путях. Движение поездов на 343-м километре участка железной дороги Александро-Невский – Богоявленск было заблокировано. На водителя составили протокол по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» УК РФ.

Еще в январе по факту ДТП, в котором пострадали дети священника, следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» в отношении него было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Теперь в одном производстве соединены два эпизода.

Пока в отношении нарушителя избрана мера пресечения только в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Как ответил начальник отдела информации и общественных связей МВД России по Рязанской области Александр Поташов, оснований для избрания более строгого вида наказания нет.