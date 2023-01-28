«В канаве в ледяной воде лежали мои дети…» Пьяный водитель сбил детей рязанского священника, а тот отвез виновника в больницу

Отец Николай настоятель храма Николая Чудотворца в селе Студёнки Александро-­Невского района.

1 января 2023 года примерно в 20:15 в селе Студёнки Александро-Невского района вблизи дома №129 по улице Центральной произошло ДТП. 25-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ 2109, сбил подростков 13 и 16 лет, после чего машина врезалась в кирпичный забор. И это был бы страшный, но рядовой инцидент, если бы ни дальнейшее развитие событий.

В результате происшествия серьезные травмы получили и дети, и сам водитель. Несмотря на то, что пострадавших было трое, на место ДТП приехала лишь одна карета скорой помощи, которая смогла увезти только детей. Водителя на собственном автомобиле доставил в больницу отец сбитых подростков - настоятель местного храма Николая Чудотворца, священник Николай Майсумов.

«КП-Рязань» встретилась с отцом Николаем, чтобы поговорить о том, как оставаться человеком в полном смысле слова, несмотря на тяжелые жизненные ситуации, откуда брать силы и как не переставать любить, невзирая на ошибки ближних.

Авария с тяжелыми последствиями

- Как вы узнали о случившемся и что было потом?

- Тем вечером дети пошли гулять по деревне, полюбоваться на украшенные новогодними гирляндами улицы. Мы были дома, когда местные ребята сообщили, что Григория и Арсения сбили. От услышанного у меня внутри все перевернулось. Я быстро оделся и поехал на место аварии. Приехав, я увидел разбитую машину, а метрах в 20 от нее в канаве в ледяной воде лежали мои дети. Вокруг них уже столпилось много людей, постоянно несли одеяла и подушки, чтобы укрыть мальчиков, но никто не решался трогать ребят, боялись навредить им. Подбежав к детям, я нашел их еще в сознании и все оставшееся время до приезда медиков был рядом, постоянно говорил с ними, стараясь не потерять.

Скорая помощь приехала спустя 15-20 минут, ее вызвали еще до моего приезда, - но всего одна машина. Места для всех не хватало, сначала даже шла речь о том, что пострадавших будут увозить по очереди. Но время в таких случаях бесценно! Поэтому все-таки удалось найти решение и разместить обоих детей, а получившего травмы водителя и одного из врачей, который не вместился в карету скорой помощи и в то же время должен был контролировать состояние потерпевшего, я повез следом на своем автомобиле.

Автомобиль, сбивший детей священника. И канава с ледяной водой, где лежали дети.

- Что вы испытывали по отношению к виновнику ДТП?

- Когда я только увидел его, конечно, меня охватило чувство негодования, естественное в этой ситуации, но я понял, что злости и мести здесь совсем не место. Парень тоже нуждался в помощи, сам получил тяжелые травмы, находился без сознания. Я не мог его бросить. К тому же я представил, как он будет себя чувствовать, когда придет в себя и осознает, что сделал. И мне стало его жалко…

Выбрал другую стезю

- Вы были ранее знакомы с ним?

- Да, я его крестил. Владимир, будучи ребенком, ходил в наш храм и занимался в воскресной школе. А потом как-то свернул с этого пути, и сейчас он другой человек. Несмотря на свой юный возраст, к сожалению, он уже судим за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

- Владимир или его родители принесли извинения вашей семье?

- Я сам позвонил его матери на следующий день, чтобы снять ее душевные муки. Поставив себя на ее место, я понял, как ей будет тяжело первой начать диалог в этой ситуации. Да и что она могла бы мне сказать?! Я не хотел, чтобы она излишне терзалась.

- Вы будете требовать особого наказания для него?

- Нет, никакого особого наказания требовать мы не будем, заявление писать - тоже. Старший сын как только очнулся сразу сказал, что он его прощает. Как говорят, алкоголизм - это не ваша вина, это ваша беда. Эта страсть и так губит Владимира, поэтому я хочу протянуть ему руку помощи, не усугубляя его положения притязаниями с нашей стороны. Нести ответственность ему все равно придется.

Все не случайно

- Каковы ваши отношения с Богом после произошедшего?

- Я не ропщу. Когда в нашей жизни что-то происходит, надо задаваться вопросом не «за что мне это», а «для чего». Чтобы понять, как ты счастлив, нужно немножко потерять. Для того чтобы вскипятилось внутри чувство благодарности Богу за то, что есть, и ценить это. Бывают ситуации, в которых уже ничего не сделаешь, но в нашем случае все поправимо. Господь за нас так борется, корректирует наш путь, чтобы мы все вынесли из этого урок.

- Что или кто помогает вам преодолевать это событие?

- Я уповаю на Бога. Общение с ним в молитве меня укрепляет и дает сил. Особенно я это чувствовал, когда видел страшные боли детей и ничем не мог им помочь.

- Есть какая-то конкретная молитва в таких случаях?

- Важна не форма, а искренность слов. В обыденной жизни мы обращаемся к Богу теплохладно. А когда нас прижмет, тогда молитва становиться горячей. Она идет из самого сердца!

- Какой вы можете дать совет людям, попавшим в тяжелые жизненные ситуации?

- Лучшие апостолы - болезни и смерть. Они больше приводят человека к Богу, чем радости. Совет только один - держаться веры, поскольку Господь попускает скорби и сам дает утешение и помощь в них. Человеку, не имеющему веры, все будет даваться во сто крат тяжелее.

17 лет служения

- А как вы пришли к вере и служению Богу?

- Мой духовный путь начался в Рязани, хотя я сам родом из Сибири, город Нижневартовск. Мы с родителями переехали в середине 90-х. С 10 лет я систематически просто так ходил в местный сельский храм. Вскоре меня заметил батюшка, который там служил, и привлек помогать в алтаре. А далее моя жизнь как-то сама выправилась…

Я закончил рязанскую духовную семинарию. Учась, я параллельно служил в армии в Москве, где познакомился со своей будущей женой - Людмилой. Потом меня рукоположили и отправили на приход в храм Николая Чудотворца, что в селе Студёнки Александро-Невского района. И вот уже 17 лет я здесь.

«Я счастливый человек. У нас с матушкой Людмилой 10 детей - шесть мальчиков и четыре девочки. Самому младшему, Герману, сейчас два месяца». Дивеево, 2018 год.

- Идут ли службы в храме сейчас?

- Богослужений в храме сейчас нет, потому что я постоянно нахожусь рядом с детьми в больнице. Прихожане с пониманием отнеслись к моей ситуации. Но если возникнут какие-то особые требы, то всегда можно обратиться в церковь в соседнем селе. Местный батюшка никогда не откажет.

24 дня в операционном блоке

- Какие травмы получили мальчики?

- У старшего, Григория, - сложные переломы обеих ног. Один перелом внутрисуставной, ноги собирали пластинами и скручивали спицами. Перелом руки с вывихом. Покалечено лицо - рассечены пополам губы, сломан нос. Ушибы внутренних органов. У Арсения - разрыв почки, ушиб легких и травма головы, но мозг не задет.

- В каком они сейчас состоянии? Каковы прогнозы?

- Ребята идут на поправку. Григорию уже сняли швы с лица, постепенно спадают отеки, но есть пока ему больно. Ноги тоже прооперировали, правда будут повторные операции по снятию пластин и спиц. Потребуется длительная реабилитация, придется заново учиться ходить. Возможно, в будущем это все выльется в более ранние проявления старческих заболеваний опорно-двигательного аппарата. У Арсения все гораздо лучше. Почка стала срастаться сама, операции не потребовалось. Раны на голове просто зашили. Болей он не чувствует, для него была настоящая мука - вытерпеть три недели постельного режима.

P.S. Просим молитв о здравии Григория и отрока Арсения. Если вы хотите помочь отцу Николаю и его семье в сложившейся ситуации финансово, можете перевести пожертвование на карту, которая привязана к мобильному телефону +7 (960) 565-86-84.

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