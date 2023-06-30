Появились фото с места ДТП в Кадомском районе, где пострадали четыре человека

ДТП в Кадомском районе.

Полиция опубликовала фотографии с места ДТП в Кадомском районе, а также подробности аварии, в результате которой пострадали четыре человека.

ДТП произошло утром 29 июня на автодороге Кадом – Енкаево – Ермишь. По предварительным данным, 26-летний житель деревни Сумерки за рулем автомобиля ВАЗ не справился с управлением, вылетел в кювет, врезался в дерево и перевернулся.

ДТП в Кадомском районе.

В результате дорожного происшествия водитель и его пассажиры в возрасте 28, 23 и 22 лет получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали.