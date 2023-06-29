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НовостиПроисшествия29 июня 2023 11:15

Четырех человек госпитализировали в результате ДТП в Кадомском районе

Зажатых в искореженной машине людей вызволяли спасатели
Источник:kp.ru
После столкновения с деревом из искореженного автомобиля ВАЗ спасатели извлекли водителя и троих пассажиров. Фото: ryazpressa.ru

После столкновения с деревом из искореженного автомобиля ВАЗ спасатели извлекли водителя и троих пассажиров. Фото: ryazpressa.ru

29 июня в Кадомском районе ВАЗ-2114 вылетел с дороги и врезался в дерево. Как сообщает издательство «Пресса», автокатастрофа произошла в 6 часов утра на дороге Кадом — Ермишь.

«Людей зажало в машине. Выбраться пострадавшим помогали спасатели», - отмечает издание.

В результате водителя, который не справился с управлением, и троих его пассажиров с различными травмами доставили в Сасовский межрайонный медицинский центр.