Четырех человек госпитализировали в результате ДТП в Кадомском районе

После столкновения с деревом из искореженного автомобиля ВАЗ спасатели извлекли водителя и троих пассажиров. Фото: ryazpressa.ru

29 июня в Кадомском районе ВАЗ-2114 вылетел с дороги и врезался в дерево. Как сообщает издательство «Пресса», автокатастрофа произошла в 6 часов утра на дороге Кадом — Ермишь.

«Людей зажало в машине. Выбраться пострадавшим помогали спасатели», - отмечает издание.

В результате водителя, который не справился с управлением, и троих его пассажиров с различными травмами доставили в Сасовский межрайонный медицинский центр.