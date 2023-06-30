В рязанском манеже «Юность» появилось новое бетонное основание

После технологического перерыва на основание должны уложить современное спортивное покрытие. Фото: rgdrzn.ru

В манеже «Юность» завершились работы по обустройству нового бетонного основания, сообщает пресс-служба Рязгордумы. Оно сделано с виражными конструкциями - возвышениями на поворотах.

После технологического перерыва на основание должны уложить современное спортивное покрытие. Планируется отремонтировать фойе, лестницу, заменить двери и освещение. Последний обозначенный срок окончания работ - до 15 августа.

Ремонт манежа «Юность» начался в январе 2023 года и должен был завершиться в марте. Изданию «ВидСбоку» минспорта поясняло, что понадобилось провести дополнительные работы по армированию и бетонированию основания.