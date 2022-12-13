Рязанский легкоатлетический манеж «Юность» закроют сразу после новогодних праздников

С 9 января манеж «Юность» в Рязани закрывается на ремонт.

С 9 января легкоатлетический манеж «Юность» закрывается. Об этом уже несколько дней посетителей предупреждают дежурные администраторы.

За последние годы манеж интенсивно эксплуатировался. Сейчас в нем функционируют ДЮСШ по легкой атлетике и спортивной гимнастике, работают абонементные группы по бодибилдингу, бегу, йоге. Периодически проходят официальные соревнования и спартакиады трудовых коллективов. Все это привело к тому, что покрытие манежа, особенно в местах повышенных нагрузок (места старта и финиша, повороты) сильно износилось, и если ничего не предпринять, то оно уже начнет представлять опасность для скоростных бегунов.

За годы интенсивной эксплуатации напольное покрытие беговых дорожек износилось настолько, что в скором времени может стать опасным для скоростных спортсменов.

Поэтому было принято решение о полной замене напольного покрытия. В виду того, что работы по замене весьма пыльные, да и пары специального клея явно не полезны для человека, было принято решение полностью закрыть манеж на время ремонта.

Сколько это продлится – пока неизвестно. Но администраторы настойчиво советуют спортсменам-любителям закрыть свои абонементы до начала ремонта.

Напольное покрытие в манеже «Юность» требует замены.

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