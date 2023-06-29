Губернатор Малков заявил о росте количества ДТП в Рязанской области

В Рязанской области в 2023 году выросло количество ДТП, но смертельных аварий стало меньше. Фото: УМВД России по Рязанской области.
В Рязанской области в 2023 году выросло количество ДТП. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Как отметил глава региона, необходимо разбираться с причинами, которые привели к росту дорожно-транспортных происшествий.
«Но одновременно снизилось количество происшествий на дорогах со смертельными случаями, на 13%. Эту позитивную тенденцию нужно сохранять», - распорядился Малков.
Днем 28 июня в Александро-Невском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Столкнулись легковушка и грузовик «Валдай» (читать подробнее).