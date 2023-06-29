Семилетний ребенок получил травмы в ДТП в Александро-Невском районе

Ребенок получил травмы в ДТП в Александро-Невском районе.

Днем 28 июня в Александро-Невском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 29-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-21120 влетел в грузовик «Валдай».

В результате дорожного происшествия семилетний ребенок, находящийся в легковушке, получил травмы. Его госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ДПС зарегистрировали пять ДТП, в результате которых пять человек получили травмы.