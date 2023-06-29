Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 июня 2023 8:57

Семилетний ребенок получил травмы в ДТП в Александро-Невском районе

В Александро-Невском районе в ДТП пострадал семилетний ребенок
Источник:kp.ru
Ребенок получил травмы в ДТП в Александро-Невском районе.

Ребенок получил травмы в ДТП в Александро-Невском районе.

Днем 28 июня в Александро-Невском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 29-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-21120 влетел в грузовик «Валдай».

В результате дорожного происшествия семилетний ребенок, находящийся в легковушке, получил травмы. Его госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области инспекторы ДПС зарегистрировали пять ДТП, в результате которых пять человек получили травмы.