Закупку на ремонт кабинета рязанского губернатора за 30 млн рублей отменили

Закупка на ремонт кабинета губернатора и примыкающих помещений за 30 млн рублей отменена.

Правительство Рязанской области отменило закупку на ремонт внутренних помещений дома 30 на улице Ленина. За 29,7 млн рублей планировалось обновление отделки, освещения, электрики и переустройство кабинета губернатора и примыкающих комнат.

Сообщение об отмене электронного аукциона появилось вечером 27 июня. Причину госзаказчик пока не озвучил.

Как ранее сообщала КП-Рязань, после ремонта должна была появиться гардеробная в комнате отдыха губернатора и дополнительный конференц-зал рядом с кабинетом. В смету входила отделка потолков, стен, а на полах проектом был предусмотрен дубовый паркет (читать подробнее).