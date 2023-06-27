Дубовый паркет и новые помещения: рязанский губернатор захотел переделать кабинет

Мебель в эту закупку не входит, но на чертеже указана ее расстановка. Конференц-зал (справа) и кабинет губернатора разделены приемной. Слева - комната отдыха с гардеробной и санузлом.

Правительство Рязанской области объявило закупку на 27,9 млн рублей для ремонта внутренних помещений дома 30 на улице Ленина. Судя по приложенным чертежам, это будет обновление отделки и переустройство непосредственно рабочего места губернатора и примыкающих комнат.

Согласно рабочей документации, планируется снести перегородку между приемной и кабинетом главы региона и возвести две новых. За счет этого с 79,3 до 47,3 кв.м сократится площадь самого кабинета, уменьшится приемная, но будет создан конференц-зал площадью 45,1 кв.м.

Дополнительная перегородка появится и в комнате отдыха, куда ведет дверь из губернаторского кабинета. Это сделают для создания гардероба. Все существующие двери в упомянутых помещениях будут заменены.

В коридоре перед кабинетом губернатора, в приемной, конференц-зале, комнате отдыха и даже гардеробе хотят постелить дубовый паркет. Указана желаемая марка - Finex Французская Елка Дуб Грэм. Пол в кабинете укроют ковролином.

Под замену пойдут освещение и электрика. Всего закупаются семь видов светильников, включая светодиодные, которые пустят по контуру. Над столом губернатора, в приемной и конференц-зале дизайн-проектом предусмотрены подвесные светильники Maytoni Nostalgia за 37,3 тыс. рублей.

Новая отделка стен и потолков — тоже в смете. Запланированы отделочные работы и в помещении столовой, как оно обозначено в документации. Расположено оно напротив кабинета губернатора. Причем часть коридора между ними превратится в «секретарскую».