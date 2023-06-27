Узбекистанцы смогут проголосовать в Рязани на досрочных выборах президента

Граждане Республики Узбекистан смогут проголосовать на выборах президента своей страны в 10 точках Рязани. Список опубликован облправительством, а именно Главным управлением архитектуры и градостроительства.

В Узбекистане досрочное голосование стартует 28 июня и завершается 5 июля. В Рязани возможность поучаствовать в нем будет только на протяжении двух дней.

28-29 июня избирателей принимают в Миграционном центре Рязанской области на Куйбышевском шоссе, 25 стр. 15.

28 июня такую возможность предоставляют:

- ООО «Альянс Строй Сити», ул. Строителей, дом 10в, лит. А, пом. Н1);

- ООО «Альянс Плюс» (ул. Строителей, дом 10в, оф. 101/2, пом. 41);

- ИП Каримов Х.А. (кафе), ул. Соборная, дом 34б;

- ООО «Автотрейд», Ряжское шоссе, дом 15а;

- ООО «Балт Ост» (рыбный завод), Южный промузел, дом 7.

29 июня участие возможно на следующих площадках:

- ООО «Плёс», п-зд Окский, дом 9, оф. 3;

- ООО "АльфаСтрой", ул. Мервинская, дом 30, пом. 18;

- ГК «Русская кожа», ул. Прижелезнодорожная, дом 52;

- «EL PORTA» (дверная фабрика), ул. Прижелезнодорожная, дом 10.

Также областные чиновники указывают контактное лицо (представителя посольства) и его контакты.