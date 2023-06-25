Растут, как сорняки. Мать Логунова подала иск к маме убитой девушки об опеке над внучками

Мать Александра Логунова подала иск к Наталии Кошелевой об опеке над внучками.

Мать обвиняемого в убийстве жены Александра Логунова – Ирина подала иск в суд, чтобы признать незаконным решение комиссии по защите несовершеннолетних в установлении опеки.

«Девочки не хотят жить у опекуна Кошелевой Н.Ю. [мама убитой Елены Логуновой] по следующим причинам: она применят к ним физическое насилие, постоянно кричит на детей, наказывает...»

По заверениям Логуновой, девочки у Кошелевой не гуляют, сидят дома и лишены физической активности.

«Кошелевой нужны не девочки, а деньги и пиар вокруг сложившейся ситуации. Кошелева на смерти дочери делает рекламу собирает деньги, участвует в телепередачах. Истец абсолютно уверена, что Кошелева не собирается заниматься девочками, они у нее будут расти как сорняки», - говорится в исковом заявлении.

Частный детектив Екатерина Шумякина, опубликовавшая исковое заявление, заявила, что подаст встречный иск.

Детей Елены Логуновой отдали под полную опеку ее матери Наталии Кошелевой в мае 2023 года. Бабушка девочек поблагодарила всех, кто помогал ей в этом деле.

Отметим, что в исковом заявлении мама Александра Логунова – Ирина указала, что Елена Логунова умерла.