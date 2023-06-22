Установлена личность разбившегося насмерть мужчины в Олимпийском городке

21-летний гость региона выпал из окна 18 этажа в Олимпийском городке в Рязани.

Скончался 21-летний гость региона, выпав с окна 18-го этажа дома №2 в Олимпийском городке. Об этом сообщили в СУ СК России по Рязанской области.

Трагедия произошла 22 июня около 16:17. Как рассказали в ведомстве, погибшим был совсем молодой парень – 2002 года рождения. Он оказался гостем из другого региона. 21-летний Георгий получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой.

Следователи проводят проверку по факту гибели молодого человека.