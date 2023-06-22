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НовостиПроисшествия22 июня 2023 16:20

Разбился насмерть. Следственный комитет начал проверку по факту падения рязанца с 18 этажа

Следком начал проверку по факту падения мужчины с 18 этажа в Рязани
Источник:kp.ru
Следственный комитет начал проверку по факту падения мужчины с 18 этажа.

Следственный комитет начал проверку по факту падения мужчины с 18 этажа.

Следственный комитет организовал проверку по факту падения мужчины с 18 этажа в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

Как сообщили в ведомстве, начата доследственная проверка по факту гибели гражданина. На данный момент устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что с балкона 18-го этажа дома №2 Олимпийского городка выпал мужчина. Очевидцы перед падением слышали женский крик.