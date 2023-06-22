Разбился насмерть. Следственный комитет начал проверку по факту падения рязанца с 18 этажа

Следственный комитет начал проверку по факту падения мужчины с 18 этажа.

Следственный комитет организовал проверку по факту падения мужчины с 18 этажа в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

Как сообщили в ведомстве, начата доследственная проверка по факту гибели гражданина. На данный момент устанавливают личность погибшего и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что с балкона 18-го этажа дома №2 Олимпийского городка выпал мужчина. Очевидцы перед падением слышали женский крик.