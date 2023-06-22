«Второй командир корабля хромает, но уже вернулся на службу». Стало известно о состоянии здоровья летчиков, выживших при крушении Ил-76 в Рязани

Стало известно о состоянии здоровья летчиков, выживших при крушении Ил-76 в Рязани.

В канун первой годовщины крушения самолета Ил-76 в Рязани сослуживец выживших летчиков подполковник Роман Варфоломеев прокомментировал их состояние здоровья.

- Второй командир корабля хромает, но уже вернулся на службу. Будет проходить допуск к полетам, - сказал Роман Варфоломеев.

Более подробно об этом можно прочитать в интервью «КП-Рязань» с заместителем командира 117-го военно-транспортного авиационного полка по военно-политической работе подполковником Романом Варфоломеевым.