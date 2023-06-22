«Им никто не мог подсказать, где лучше посадить самолет». Подполковник авиации впервые рассказал правду, как разбился в Рязани Ил-76

Подполковник Варфоломеев - один из инициаторов создания мемориала. Фото: Олеся ХАРИТОНОВА.

24 июня 2023 года на месте крушения военно-транспортного самолета Ил-76 откроют мемориал в память о погибших летчиках.

Напомним, ровно год назад в 3:18 крылатая машина совершила жесткую посадку на окраине Рязани рядом с бывшим поселком Птицеводов, поселком Мервино и улицей Ситниковской. В авиакатастрофе погибли четверо офицеров отдельного 117-го военно-транспортного авиационного полка Оренбургской области, пятый скончался уже в больнице. Четверым членам экипажа чудом удалось выжить.

Камень простоит миллионы лет

К первой годовщине трагедии сослуживцы погибших летчиков приняли решение установить в пойме реки Плетенки памятный камень. «Комсомольская правда» пообщалась с одним из инициаторов - заместителем командира 117-го военно-транспортного авиационного полка по военно-политической работе подполковником Романом Варфоломеевым:

- Год назад, когда мы с коллегами прилетели в Рязань и приехали на место падения, увидели, что люди несут сюда цветы. Это сильно нас впечатлило и стало ключевым в принятии решения организовать мемориал, увековечить память погибших героев. Солдаты, сержанты да вообще все сослуживцы проявили инициативу и организовали сбор денег на реализацию этой идеи. Дальше мы начали искать подходящий камень. В Оренбурге не нашли. Зато нашли в Иванове. Когда владелец карьера узнал, для чего нужен камень, подарил нам два: один - установить в Рязани, второй - в Оренбурге. Последний будет посвящен всем экипажам, погибшим при выполнении специальных задач за все время существования нашего полка.

- Устанавливали своими силами или?.. - интересуемся мы.

- Нам помогали абсолютно незнакомые люди. Мы и предположить не могли, что будет такое отношение со стороны жителей Рязани.

Например, мужчина проходил мимо, разговорились. Мы рассказали, что в скором времени здесь появится памятный камень. Так вечером он принес нам ужин! Местные жители помогали чем могли - мы приходили в любой дом, и люди давали инвентарь, которого нам не хватало. Мы вызывали мастера по пескоструйной обработке, чтобы очистить камень. Так он сразу нам сказал: «Денег я с вас не возьму».

Потом еще был случай. Так как поле открытое, нам негде было хранить ни цемент, ни другие материалы. Водитель «Газели», который нам доставлял стройматериалы на место будущего мемориала, ранним утром привозил их, а вечером увозил, хранил у себя в гараже.

Если жители Рязани - это проекция на весь российский народ, то однозначно мы справимся с любой проблемой!

- А почему именно камень, а не поклонный крест?

- Потому что он на века. Потому что миллионы лет он формировался. И еще миллионы лет простоит в память о наших героях.

24 июня 2022 года навсегда останется в памяти рязанцев...

«Им никто не мог подсказать»

- Как сегодня себя чувствуют выжившие члены экипажа? Они вернулись в авиацию?

- Выздоравливают. Если военно-врачебная комиссия пропустит, то, конечно, вернутся. Второй командир корабля, хромает, но уже вернулся на службу. Будет проходить допуск к полетам. Надеемся, что вернется в небо.

- Сегодня можно уже говорить о причинах катастрофы?

- Перед вылетом все было хорошо. На взлете двигатели работают на самой максимальной мощности. И так вышло, что именно в этом режиме начал разрушаться двигатель. В результате чего повредились лопатки, они вращаются с огромной скоростью. И уже под действием центробежной силы, они, словно осколки от снаряда, разлетелись. Повредили второй двигатель, который сразу же загорелся.

На одном-то двигателе можно было еще пролететь. Но два разрушенных двигателя, плюс пожар, плюс поврежденные электронные блоки... Экипаж остался без связи… Им никто не мог подсказать, где лучше совершить аварийную посадку.

Официальное открытие мемориала состоится 24 июня 2023 года в 11:00. На церемонию приедут выжившие члены экипажа и родственники погибших.

Олеся ХАРИТОНОВА.

СКАЗАНО

Заместитель командира 117-го военно-транспортного авиационного полка по военно-политической работе подполковник Роман Варфоломеев:

- От всего 117-го военно-транспортного авиационного полка выражаю благодарность жителям Рязани. Мы думали, что останемся один на один в чужом городе с нашей инициативой. А тут такая бескорыстная, всесторонняя и безвозмездная помощь!