Кожин оставляет кресло начальника управления энергии и ЖКХ Рязани

Сообщается об увольнении начальника управления энергии и ЖКХ администрации Рязани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Кожин уходит с должности начальника управления энергии и ЖКХ администрации Рязани. О кадровом изменении в структуре мэрии сообщает tg-канал «Рязинформбюро».

Причина, по которой чиновник оставляет кресло, не указывается. Вероятно, заявление по собственному желанию.

«ВидСбоку» сообщает со ссылкой на на пресс-службу городской администрации, что Дмитрий Кожин в настоящее время находится на больничном.

Кожина назначили и.о. начальника управления энергетики и ЖКХ мэрии в 2019 году, и только в 2022 утвердили на посту.

Ранее сообщалось, что Лариса Крохалёва официально стала замом и.о. главы администрации Рязани Виталия Артёмова. Она будет курировать социальную сферу (читать подробнее).