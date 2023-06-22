Крохалёва официально стала замом Артёмова в мэрии Рязани по социальной сфере

Лариса Крохалева приступает к обязанностям замглавы администрации Рязани.

Лариса Крохалёва официально вошла в команду и.о. главы администрации Рязани Виталия Артемова. Чиновница стала его заместителем. Будет курировать вопросы социальной сферы. О назначении сообщает пресс-служба мэрии.

Лариса Крохалева назначена на должность заместителя главы администрации Рязани. Фото: скриншот с сайта администрации Рязани.

Бывший зампред правительства Рязанской области Лариса Крохалёва курировала социальный сектор. В 2019 году трудоустроилась директором Центральной городской библиотеки имени С. А. Есенина (читать подробнее).