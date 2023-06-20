Бывший и. о. ректора РГУ им. Есенина Олег Сулица официально ушел из вуза

Бывший и. о. ректора Олег Сулица уволился из вуза.

20 июня бывший исполняющий обязанности ректора РГУ им. Есенина Олег Сулица официально покинул университет. Об этом КП-Рязань сообщили сотрудники вуза.

Как сообщалось ранее, кандидат филологических наук написал заявление по собственному желанию. Где продолжит трудиться ученый, не сообщается.

Олега Сулицу официально представили в качестве исполняющего обязанности ректора Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина 12 мая 2022 года. Он окончил университет в 2004 году, а спустя пять лет стал работать в родном вузе. Был проректором по международному сотрудничеству и инновационной деятельности, возглавлял управление международной деятельности. Имеет ученую степень кандидата филологических наук.