На ПМЭФ губернатор Рязанской области Малков обсудил вопросы поддержки детей. Фото: правительство Рязанской области.

Губернатор Рязанской области встретился с председателем Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

В работе приняли участие рязанский вице-губернатор Артем Бранов и заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин.

Говорили об организации качественной адресной медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями, своевременном предоставлении детям необходимых лекарств и средств реабилитации. На встрече подписали Соглашение о взаимодействии регионального правительства и Фонда.

Как заявил председатель правления Фонда «Круг добра» Александр Ткаченко, деятельность по развитию системы реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями ведется по поручению президента РФ. Отмечается, что дети с орфанными заболеваниями, которых всего в области 47 человек, требуют особого внимания.

- Недостаточно только лечить. От реабилитации зависит качество и продолжительность жизни детей. И в нашем Соглашении предусмотрено, что мы будем содействовать реабилитации детей, получающих лекарства от Фонда. Экспертный совет уже принял решение о закупке параподиумов – технических средств, которые развивают опорно-двигательные навыки, - рассказал Ткаченко.

Отмечается, что за 2,5 года закуплено препаратов на сумму 961 миллионов рублей. Глава региона подчеркнул, что хорошая система реабилитации повысит качество жизни детей.