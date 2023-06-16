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НовостиАвто16 июня 2023 6:33

Рязанцы возмущены автохамами, лезущими на выделенную полосу. Власти молчат

Рязанцы серьезно возмущены автохамами, лезущими на выделенную полосу
Источник:kp.ru
Рязанцы возмутились поведением водителей, выезжающих на выделенную полосу на Московском шоссе.

Рязанцы возмутились поведением водителей, выезжающих на выделенную полосу на Московском шоссе.

Выделенные полосы на Московском шоссе работают абсолютно для всех желающих. К такому выводу пришел один из автомобилистов, опубликовав пост в НРВК.

«Зачем в Рязани сделали выделенные полосы на Московском шоссе, если туда все, кто хочет лезут? Ну реально обидно, в двух рядах слева плетутся законопослушные горожане, а справа их объезжают охломоны, которым плевать на других и на свой город», - пишет недовольный рязанец.

По его словам, «охломоны» тормозят общественный транспорт, лезут из выделенного ряда в районе поворота на «Барс», а потом опять лезут обратно после остановки.

«Почему их не штрафуют? Если за это не наказывать, значит никакого смысла в выделенной полосе нет. Верните все обратно, будем все вместе стоять в одной огромной пробке. А то получается, мэрия сделала выделенную полосу не для общественного транспорта, а для наглых автохамов», - резюмировал аноним.

Отметим, что подавляющая часть законопослушных водителей пользуется объездными путями, которые проходят через улицу Вокзальную, а также прокладывает маршрут через Северную окружную. Недовольство среди водителей нарастает с каждым днем, ведь привычный путь на работу и обратно стал занимать в два раза больше времени (читать подробнее).