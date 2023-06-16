Рязанцы возмущены автохамами, лезущими на выделенную полосу. Власти молчат

Рязанцы возмутились поведением водителей, выезжающих на выделенную полосу на Московском шоссе.

Выделенные полосы на Московском шоссе работают абсолютно для всех желающих. К такому выводу пришел один из автомобилистов, опубликовав пост в НРВК.

«Зачем в Рязани сделали выделенные полосы на Московском шоссе, если туда все, кто хочет лезут? Ну реально обидно, в двух рядах слева плетутся законопослушные горожане, а справа их объезжают охломоны, которым плевать на других и на свой город», - пишет недовольный рязанец.

По его словам, «охломоны» тормозят общественный транспорт, лезут из выделенного ряда в районе поворота на «Барс», а потом опять лезут обратно после остановки.

«Почему их не штрафуют? Если за это не наказывать, значит никакого смысла в выделенной полосе нет. Верните все обратно, будем все вместе стоять в одной огромной пробке. А то получается, мэрия сделала выделенную полосу не для общественного транспорта, а для наглых автохамов», - резюмировал аноним.

Отметим, что подавляющая часть законопослушных водителей пользуется объездными путями, которые проходят через улицу Вокзальную, а также прокладывает маршрут через Северную окружную. Недовольство среди водителей нарастает с каждым днем, ведь привычный путь на работу и обратно стал занимать в два раза больше времени (читать подробнее).