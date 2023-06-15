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НовостиОбщество15 июня 2023 14:29

Рязанская область подписала соглашение с правительством Москвы по развитию беспилотных авиасистем

В регионе создадут центр по производству и испытаниям беспилотников
Источник:kp.ru
Рязанская область подписала соглашение с правительством Москвы по развитию беспилотных авиасистем. Фото: ТГ-канал Павла Малкова

Рязанская область подписала соглашение с правительством Москвы по развитию беспилотных авиасистем. Фото: ТГ-канал Павла Малкова

Рязанская область подписала соглашение с Правительством Москвы по развитию беспилотных авиасистем. Об этом 15 июня губернатор Рязанской области сообщил в своем ТГ-канале.

Рязанская область вошла в число 11 пилотных регионов по созданию центров проектирования, производства, испытаний и подготовки к сертификации беспилотных авиасистем.

- Будем вместе развивать производство беспилотников и их комплектующих. Планируем совместные летные испытания и сотрудничество в подготовке кадров, - отметил губернатор.

По его словам, возможности Аэрокосмической инновационной долины даст дополнительный импульс проекту.