Владимир Путин поручил создать в Рязанской области центр по производству беспилотников

По поручению президента РФ в Рязанской области создадут центр поддержки производства беспилотных авиационных систем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент России Владимир Путин поручил создать в 11 регионах, в том числе – в Рязанской области, сеть поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем (БПЛА). Эта сеть должна работать по принципу «одного окна».

По словам зампреда правительства Рязанской области Юлии Шваковой, в регионе есть все для реализации намеченного.

«Квалифицированные кадры в сфере радиоэлектроники и IT, наработки инновационных предприятий, возможность кооперации с региональными производителями комплектующих. Научно-производственный центр будет развиваться с использованием возможностей Аэрокосмической долины, которая создается в регионе», - отметила чиновница.

О том, что в Рязани будут создавать беспилотники, стало известно в начале мая 2023 года. В Аэрокосмической долине планировали создать научно-производственный центр, где будут разрабатывать и производить беспилотные авиационные системы (читать подробнее).