Беспилотники будут разрабатывать и производить в Рязани

В Аэрокосмической долине в Рязани будут производить беспилотники. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Аэрокосмической долине в Рязани создадут научно-производственный центр, где будут разрабатывать и производить беспилотные авиационные системы. Об этом сообщила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

По словам чиновницы, к настоящему времени порядка трети заявок на участие в Аэрокосмической долине подали как раз разработчики и производители беспилотников.

«Это одно из самых перспективных направлений развития промышленности. Сформирован нацпроект по развитию беспилотных авиасистем, который должны утвердить до 1 сентября 2023 года, его задача - в разы увеличить производство беспилотников. В целом, Рязанская область располагает необходимой инфраструктурой для создания центра, которую будем развивать», - заверила Швакова.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Закрыл грудью две гранаты, сброшенные с квадрокоптера. Как погиб рязанский воин Артур Нерсесов в боях за Артемовск

Родным рязанского бойца Артура Нерсесова рассказали, как погиб в боях за Артемовск их любимый человек (подробнее).