Закрыл грудью две гранаты, сброшенные с квадрокоптера. Как погиб рязанский воин Артур Нерсесов в боях за Артемовск

Артур Нерсесов погиб в боях за Артемовск. Фото: Спасские вести.

Родным Артура Нерсесова, погибшего в боях за город Артемовск, вручили Орден Мужества, сообщают «Спасские вести».

Участник специальной военной операции Артур Нерсесов погиб 28 сентября 2022 года по Артемовском, а спустя почти месяц с почестями похоронили на Красноульском кладбище в селе Ижевское, где он жил последние годы.

Похороны Артура Нерсесова. Фото: Спасские вести.

Во время своего последнего боя он находился в окопе с другими бойцами, и когда с квадрокоптера на них скинули две гранаты, Артур Нерсесов закрыл их своим телом.

«Ценой своей жизни он спас боевых товарищей», - цитирует газета брата погибшего воина.