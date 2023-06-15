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НовостиОбщество15 июня 2023 5:41

Число иностранцев в Рязани, которые хотят служить в ВС РФ по контракту, выросло в четыре раза

В Рязанской области в четыре раза выросло число иностранцев, желающих служить по контракту
Источник:kp.ru
Количество иностранцев, желающих служить по контракту, выросло в четыре раза.

Количество иностранцев, желающих служить по контракту, выросло в четыре раза.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иностранцев, желающих служить по контракту в Вооруженных силах России, стало в четыре раза больше. Об этом сообщает ТКР со ссылкой на начальника пункта отбора на военную службу по контракту по Рязанской области Дмитрия Зайцева.

Резкий интерес к воинской службе у иностранных граждан произошел после вступления в силу указа президента России Владимира Путина. В документе говорится, что иностранцы, заключившие контракт с министерством обороны РФ, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Кроме того, иностранные граждане могут претендовать на получение единовременной выплаты в Рязанской области в размере 200 тысяч рублей.

В Рязани и области заработали мобильные пункты и агитационные патрули по отбору на службу по контракту. Инструкторы информируют всех желающих служить в армии о размерах денежного довольствия, социальных льготах, а также о порядке и способах подачи заявления для поступления на военную службу (читать подробнее).