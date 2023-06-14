Мобильные пункты отбора на службу по контракту заработали в Рязани и области

В Рязанской области продолжают работу мобильные пункты отбора на службу по контракту.

В Рязани и области заработали мобильные пункты и агитационные патрули по отбору на службу по контракту, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инструкторы информируют всех желающих о размерах денежного довольствия, социальных льготах, а также о порядке и способах подачи заявления для поступления на военную службу.

В частности, мобильный пункт в Скопине 12 июня посетили более 100 человек, а двое местных жителей на месте пожелали поступить на военную службу по контракту. Мужчины там же и подали соответствующее заявление.

17 июня мобильный пункт будет работать в Ряжске на центральной площадке празднования Дня города. Что касается Рязани, то агитационные патрули ежедневно курсируют между Лесопарком, ЦПКиО и торговыми центрами города.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года более пятисот рязанцев заключили контракты на службу в ВС РФ (читать подробнее).