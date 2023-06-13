Более пятисот рязанцев с начала 2023 года заключили контракты на службу в ВС РФ

При заключении контракта гражданину выплачивают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2023 года более 500 жителей Рязанской области заключили контракт на прохождение службы в Вооруженных силах РФ. Такую цифру привела пресс-служба администрации Рязани.

По словам чиновников, со ссылкой на начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Рязанской области Дмитрия Зайцева, желающих служить было почти одна тысяча человек.

При заключении контракта гражданину выплачивают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей, а участники СВО по решению губернатора Рязанской области получают выплату в размере 200 тысяч рублей. При этом денежное довольствие участника СВО составляет от 204 тысяч рублей в месяц.