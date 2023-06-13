Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 11:59

Более пятисот рязанцев с начала 2023 года заключили контракты на службу в ВС РФ

При заключении контракта гражданину выплачивают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей
Источник:kp.ru
При заключении контракта гражданину выплачивают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

При заключении контракта гражданину выплачивают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала 2023 года более 500 жителей Рязанской области заключили контракт на прохождение службы в Вооруженных силах РФ. Такую цифру привела пресс-служба администрации Рязани.

По словам чиновников, со ссылкой на начальника пункта отбора на военную службу по контракту в Рязанской области Дмитрия Зайцева, желающих служить было почти одна тысяча человек.

При заключении контракта гражданину выплачивают единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей, а участники СВО по решению губернатора Рязанской области получают выплату в размере 200 тысяч рублей. При этом денежное довольствие участника СВО составляет от 204 тысяч рублей в месяц.