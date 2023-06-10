Прохожие засняли драку на площади Победы 10 июня

Конфликт произошел днем 10 июня на площади Победы в Рязани

Днем 10 июня на площади Победы в Рязани произошла драка. Прохожие засняли ее на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале RZN LIFE.

Суть конфликта пока неясна, а его начало на запись не попало - лишь окончание. В кадре присутствует целая группа мужчин, однако большинство из них, по всей видимости, просто оказались рядом и пытаются разнять дерущихся. Нужно отметить, что успешно.

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Есть версия, что избитые впоследствии ребята заступились за девочек (подробнее).