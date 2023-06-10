Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июня 2023 14:52

Причину взрыва в Рязани предварительно назвало областное ГУ МЧС

На стоянке горели «ГАЗели». Во время пожара произошла разгерметизация газового оборудования
Источник:kp.ru
На стоянке в Рязани горели две «ГАЗели». Из-за разгерметизации газового оборудования во время пожара произошел взрыв. Фото: t.me/rzncity

На стоянке в Рязани горели две «ГАЗели». Из-за разгерметизации газового оборудования во время пожара произошел взрыв. Фото: t.me/rzncity

По предварительной информации, взрыв на автостоянке в Рязани вызвала разгерметизация газового оборудования во время пожара. Так пресс-служба регионального ГУ МЧС прокомментировала ЧП в Дашково-Песочне 10 июня.

«Для установления точной причины пожара на месте работают дознаватели МЧС России и испытательной пожарной лаборатории», - добавили в ведомстве.

Ранее представитель МЧС рассказал, что сообщение о пожаре на улице Новоселов поступило в 14:40. Вспыхнули две грузовые «ГАЗели». В 14:56 было ликвидировано открытое горение.

КП-Рязань публиковала видео момента взрыва. В Telegram-канале "Рязань", где оно появилось, позже показали фото сгоревших автомобилей.