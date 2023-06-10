На автостоянке в рязанской Песочне случился пожар и прогремел взрыв

На автостоянке в Рязани загорелись две "ГАЗели", после чего последовал взрыв.

10 июня в Рязани, в микрорайоне Дашково-Песочня, прогремел взрыв. Фото и видео от подписчиков, снятые рядом с местом ЧП, опубликовал Telegram-канал «Рязань».

На опубликованных кадрах видно, что взрыву предшествовал пожар. Произошел он, судя по ракурсу съемки, на автостоянке рядом с бульваром им. Скобелева и роддомом №1.

В пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области прокомментировали, что первое сообщение о случившемся на улице Новоселов поступило в 14:40. Загорелись два автомобиля «ГАЗель». В 14:56 было ликвидировано открытое горение.

«На месте работали 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Пострадавших нет», - отметил представитель ведомства.

Позже региональное ГУ МЧС предварительно назвало причину взрыва.