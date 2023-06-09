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НовостиПроисшествия9 июня 2023 15:10

ВАЗ-2114 и Ford Focus столкнулись на проезде Шабулина в Рязани

ДТП произошло около заправки «Роснефть»
Источник:kp.ru
Фото с места ДТП. Социальная сеть "ВКонтакте", группа "ДТП/Аварии/Рязань".

Фото с места ДТП. Социальная сеть "ВКонтакте", группа "ДТП/Аварии/Рязань".

В пятницу, 9 июня, около 17.00 на проезде Шабулина в Рязани, напротив автозаправки «Роснефть», произошло ДТП. Фото столкновения опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП | Аварии | Рязань».

Из публикации следует, что столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Ford Focus. Из-за аварии движение сильно затруднено в обе стороны. Подробности о пострадавших уточняются.

Напомним, что несколькими часами ранее на проезде Шабулина произошло ДТП с автомобилями Opel Astra и «Газелью», в результате чего последняя перевернулась.