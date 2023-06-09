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НовостиПроисшествия9 июня 2023 12:14

На проезде Шабулина в Рязани в результате аварии перевернулась «ГАЗель»

Авария произошла 9 июня. На месте работают экстренные службы
Источник:kp.ru
На проезде Шабулина а Рязани в результате аварии перевернулась грузовая «ГАЗель».

На проезде Шабулина а Рязани в результате аварии перевернулась грузовая «ГАЗель».

Днем 9 июня в Рязани на проезде Шабулина, на выезде с заправки «Газпромнефть», произошло ДТП. Фото с места события появилось в группе ДТП | Аварии | Рязань.

Судя по кадрам, столкновение произошло между легковым автомобилем Opel Astra и «ГАЗелью», в результате чего последняя перевернулась.

- На месте работают экстренные службы, - отмечает автор публикации.

Движение затруднено в обе стороны от места аварии. Информация о пострадавших уточняется.

В ДТП поучаствовал легковой автомобиль Opel Astra.

В ДТП поучаствовал легковой автомобиль Opel Astra.