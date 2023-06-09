Рязанский экс-следователь Дмитрий Плоткин выступил на программе «Прямой эфир» о «новом Чикатило»

Криминалист, боровшийся с бандитизмом, стал экспертом на передаче

Рязанский экс-следователь по особо важным делам Дмитрий Плоткин принял участие в съемках программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1», посвященной громкому расследованию в отношении гражданина Белоруссии со страшным криминальным прошлым.

В передаче показывают кадры, на которых мужчина сознается в убийстве, совершенном 15 лет назад.

- Я была в совершенном ужасе, узнав, что мой муж - новый Чикатило. Он показывает (на видео – прим. Ред.), как убил, расчленил, сжег и закопал жертву, - рассказывает в программе его супруга Татьяна Ан.

В телесюжете, вышедшем на этом же канале, говорится, что герой программы - мужчина из Белоруссии Николай Морозов - сейчас получил Вид на жительство в России. Его бывшая супруга рассказывает, как муж избивал ее, а потом новую жену в Италии. Кроме того, по ее словам, мужчина был судим за убийство одноклассника. Женщина опасается за свою жизнь и совместную маленькую дочь.

Передача выйдет в эфир в пятницу, 9 июня, в 16.30 на канале «Россия 1».