Громко заплакала - и спаслась. Мамаша бросила новорожденную дочку в лесу, но малышка чудом выжила

Женщина родила девочку дома и бросила ее умирать в лесу в рязанской глубинке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Немыслимый поступок совершила женщина в Рязанской области: оставила умирать в лесу новорожденную дочку. К счастью, ребенка спасли, а против мамаши возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ).

Как пишет пресс-служба регионального СУ СК России, дикая история произошла 7 июня. Уроженка Липецкой области 2003 года рождения родила дома самостоятельно, сразу после этого понесла малютку в лесополосу недалеко от дома и бросила ее там.

Чудесное спасение произошло благодаря тому, что девочка стала громко плакать, и плач услышал случайно оказавшийся неподалеку местный житель. Мужчина тут же вызвал полицию и «скорую».

«Девочку доставили в перинатальный центр, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», - рассказали в СК.

Следователи назначили необходимые экспертизы по уголовному делу, занимаются сбором доказательств и их закреплением.