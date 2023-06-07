Виталий Артемов начал перекраивать структуру администрации Рязани

В структуру администрации Рязани вновь планируют внести изменения. Вопрос рассматривали депутаты гордумы на заседании комитета по развитию местного самоуправления при участии и.о. главы горадминистрации Виталия Артемова, сообщает «МедиаРязань».

Первым заместителем главы администрации планируется сделать не руководителя аппарата (на эту должность оформлен сам Артемов), а того зама, который курирует управление капитального строительства и управление градостроительства и архитектуры (ее занял Алексей Пустовалов). Вместе с тем первый зам должен потерять во влиянии, так как остальные замы будут подчиняться только главе, а ему - нет (так, оказывается, происходит сейчас). Артемов объяснил членам комитета, что «не должно быть какой-то прослойки».

Если изменения утвердят (в чем сомнений мало), финансово-казначейское управление, правовое управление, отдел специальной документации, мобилизационный отдел, контрольно-аналитическое управление, отдел по связям со СМИ перейдут в прямое подчинение главе администрации (и.о. Артемову), а управление земельных ресурсов и имущественных отношений — первому замглавы (ныне Пустовалову).