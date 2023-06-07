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НовостиПроисшествия7 июня 2023 9:29

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП со скорой в Рязани

В результате серьезной аварии пострадали четыре человека
Источник:kp.ru
В результате ДТП различные травмы получили четыре человека. Фото: https://t.me/rzncity.

В результате ДТП различные травмы получили четыре человека. Фото: https://t.me/rzncity.

Прокуратура Рязанской области организовала проверку, по факту громкого ДТП со скорой помощью, которое произошло 5 июня в Рязани на Московском шоссе. В ведомстве сообщили, что по результатам проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. Также прокуратура возьмет под контроль проверку, проводимую по линии УМВД России по Рязанской области.

Напомним, что в результате лобового столкновения скорой помощи и грузовой «Газели» пострадали четыре человека: водитель скорой, двое пассажиров скорой, а также пассажирка грузовой «Газели».