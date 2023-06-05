Четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Рязани

В результате ДТП различные травмы получили четыре человека. Фото: https://t.me/rzncity

Госавтоинспекция прокомментировала ДТП с машиной скорой помощи, которое случилось 5 июня на Московском шоссе. По данным ведомства «скорая» столкнулась с грузовой «ГАЗелью» примерно в 10:00 в районе дома №51/2 (рядом - перекресток с Народным бульваром).

Медицинский автомобиль под управлением 59-летнего мужчины двигался с включенными спецсигналами.

«Проводится проверка. Не месте работают сотрудники полиции», - отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Рязанской области.

В результате ДТП различные травмы получили четыре человека. Это водитель «скорой», его пассажиры в возрасте 52 и 75 лет, а также пассажирка грузовой «ГАЗели», личность которой устанавливается.