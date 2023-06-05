Машина скорой помощи попала в жесткое ДТП на Московском шоссе в Рязани

Жесткая авария с участием "скорой" произошла напротив Дворца торжеств. Фото: vk.com/ryazandtp

Утром 5 июня в Рязани машина скорой медицинской помощи попала в ДТП на Московском шоссе. Фото с места событий появиось в группе «ДТП | Аварии | Рязань»,и, судя по ним, произошло столкновение с грузовой «ГАЗелью». Последняя впоследствии перевернулась, «скорая» получила серьезные повреждения.

По словам очевидцев, жесткая авария произошла напротив Дворца торжеств (ЗАГСа). Судя по камерам, рядом с перекрестком Московского шоссе и Народного бульвара.

«На месте работают все экстренные службы, движение со стороны Москвы сильно затруднено», - отмечает автор публикации.