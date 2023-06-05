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НовостиПроисшествия5 июня 2023 7:45

Машина скорой помощи попала в жесткое ДТП на Московском шоссе в Рязани

Это случилось утром 5 июня. На месте работают экстренные службы
Источник:kp.ru
Жесткая авария с участием "скорой" произошла напротив Дворца торжеств. Фото: vk.com/ryazandtp

Жесткая авария с участием "скорой" произошла напротив Дворца торжеств. Фото: vk.com/ryazandtp

Утром 5 июня в Рязани машина скорой медицинской помощи попала в ДТП на Московском шоссе. Фото с места событий появиось в группе «ДТП | Аварии | Рязань»,и, судя по ним, произошло столкновение с грузовой «ГАЗелью». Последняя впоследствии перевернулась, «скорая» получила серьезные повреждения.

По словам очевидцев, жесткая авария произошла напротив Дворца торжеств (ЗАГСа). Судя по камерам, рядом с перекрестком Московского шоссе и Народного бульвара.

«На месте работают все экстренные службы, движение со стороны Москвы сильно затруднено», - отмечает автор публикации.

Столкновение произошло с грузовой "ГАЗелью". Фото: vk.com/ryazandtp

Столкновение произошло с грузовой "ГАЗелью". Фото: vk.com/ryazandtp