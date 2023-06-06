Троим мигрантам, которые заживо сожгли управляющего кафе в Рязани, предъявили обвинение.

Троим мигрантам в возрасте 30, 26 и 18 лет предъявили обвинение в разбойном нападении на соотечественника, сообщает СУ СК России по Рязанской области. Старший из мигрантов обвиняется еще и в убийстве управляющего кафе, совершенном с особой жестокостью.

Жуткое убийство произошло 22 мая, когда мигранты под предлогом заказа из кафе еды с доставкой вызвали своего земляка в район станции Лесок на окраине Рязани. Там они избили его черенком от топора, забрали мобильный телефон и наручные часы.

Чтобы скрыть преступление старший из обвиняемых поместил тело потерявшего сознание мужчины в автомобиль, облил бензином и поджег. Тело погибшего обнаружили в тот же день, преступление раскрыли по горячим следам.