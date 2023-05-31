Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 мая 2023 4:39

Трое мигрантов заживо сожгли в машине в Рязани управляющего кафе

В Рязани трое мигрантов заживо сожгли управляющего кафе в его автомобиле
Источник:kp.ru
В Рязани трое мигрантов заживо сожгли управляющего кафе в его автомобиле.

В Рязани трое мигрантов заживо сожгли управляющего кафе в его автомобиле.

22 мая на одной из улиц Рязани в салоне выгоревшего автомобиля обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщает СУ СК России по Рязанской области. Следователи Железнодорожного МСО Рязани установили, что погибший - иностранный гражданин, управляющий одного из кафе Рязани.

Благодаря следственно-оперативной работе, удалось выяснить, что 22 мая трое соотечественников управляющего кафе под предлогом заказа еды с доставкой вызвали его в район станции Лесок. Там на мужчину напали, забрали мобильный телефон и наручные часы. После этого злодеи поместили тело потерявшего сознание мужчины в его автомобиль и подожгли.

Через несколько дней подозреваемых задержали сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области при силовой поддержке бойцов СОБРа.

Всех троих уже взяли под стражу, в ближайшее время им предъявят обвинение.