Новый пункт отбора на военную службу по контракту в Рязани откроют на улице Каширина

В здании бывшего училища связи в Рязани откроется новый пункт отбора по контракту. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый пункт отбора на военную службу по контракту в Рязани откроется по адресу: улица Каширина, 1. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Как отметили чиновники, необходимость в новых площадях возникла из-за «возросшего интереса к службе по контракту».

Пункт отбора займет целый этаж, а работу всех профильных служб выстроят в одном ключе. Власти обещают предусмотреть абсолютно все - от отдельных комнат для специалистов, размещения потенциальных служащих до небольшого спортзала.

Ранее губернатор Павел Малков побывал в пункте отбора на военную службу по контракту и сообщил, что за последние месяцы в Рязанской области количество желающих пройти службу увеличилось втрое.