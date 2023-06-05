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НовостиОбщество5 июня 2023 4:00

Новый пункт отбора на военную службу по контракту в Рязани откроют на улице Каширина

На улице Каширина откроется новый пункт отбора на службу по контракту
Источник:kp.ru
В здании бывшего училища связи в Рязани откроется новый пункт отбора по контракту.

В здании бывшего училища связи в Рязани откроется новый пункт отбора по контракту.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый пункт отбора на военную службу по контракту в Рязани откроется по адресу: улица Каширина, 1. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Как отметили чиновники, необходимость в новых площадях возникла из-за «возросшего интереса к службе по контракту».

Пункт отбора займет целый этаж, а работу всех профильных служб выстроят в одном ключе. Власти обещают предусмотреть абсолютно все - от отдельных комнат для специалистов, размещения потенциальных служащих до небольшого спортзала.

Ранее губернатор Павел Малков побывал в пункте отбора на военную службу по контракту и сообщил, что за последние месяцы в Рязанской области количество желающих пройти службу увеличилось втрое.