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НовостиПолитика4 июня 2023 16:18

Рязанский губернатор Малков заявил об утроении числа желающих служить по контракту

Такую информацию он озвучил после визита в военный комиссариат
Источник:kp.ru
Павел Малков посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Рязани.

Павел Малков посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Рязани.

Губернатор Павел Малков побывал в пункте отбора на военную службу по контракту. Информация появилась на его официальных страницах в соцсетях 4 июня. Среди прочего глава региона заявил об утроении числа желающих вступить в ряды ВС РФ.

«Рязань всегда славилась воинскими традициями - за последние месяцы количество желающих пройти службу увеличилось втрое», - утверждает Малков.

Он отметил, что благодарен мужчинам, которые заключают контракты и отправляются в зону СВО. Еще губернатор напомнил о мерах поддержки, в том числе о федеральных и региональных выплатах контрактникам.