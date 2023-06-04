Рязанский губернатор Малков заявил об утроении числа желающих служить по контракту

Павел Малков посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Рязани.

Губернатор Павел Малков побывал в пункте отбора на военную службу по контракту. Информация появилась на его официальных страницах в соцсетях 4 июня. Среди прочего глава региона заявил об утроении числа желающих вступить в ряды ВС РФ.

«Рязань всегда славилась воинскими традициями - за последние месяцы количество желающих пройти службу увеличилось втрое», - утверждает Малков.

Он отметил, что благодарен мужчинам, которые заключают контракты и отправляются в зону СВО. Еще губернатор напомнил о мерах поддержки, в том числе о федеральных и региональных выплатах контрактникам.