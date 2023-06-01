Самой юной рязанской роженице в 2022 году исполнилось 13 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2022 году самой юной роженице в Рязани исполнилось 13 лет. Об этом КП-Рязань сообщили в региональном минздраве.

По данным ведомства, самой возрастной женщине, родившей ребенка в 2022 году, исполнился 51 год.

Всего в прошлом году в регионе родилось 6970 детей. При этом в роддоме №1 (в настоящее время не принимает роды) появились на свет 1300 новорожденных, в роддоме №2 - 1700 детей, в Перинатальном центре - 3550 младенцев. Дети появлялись на свет не только в спецучреждениях. Так, на дому родили в 2022 году 17 женщин, а вне родильного отделения – 132 мамы.