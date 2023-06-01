Министр Александр Пшенников: Если бы рязанки не выезжали на роды из региона, у нас был бы один из лучших коэффициентов в России

В 2022 году в регионе родилось 6970 детей Фото: Артем КИЛЬКИН

Состояние здравоохранения волнует каждого рязанца, поэтому претензий и вопросов в этой сфере предостаточно. Что происходит с рождаемостью в регионе, как без проблем записаться к врачу через Госуслуги, когда в поликлиниках закончится дефицит педиатров и терапевтов? Эти и другие темы мы затронули в интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым.

«В медицине не уместно слово «конкуренция»

- Большой резонанс и много спекуляций вызвало объединение двух роддомов в Рязани. Это укрупнение службы родовспоможения или резкий демографический спад?

- Изначально мы пошли по пути укрупнения службы родовспоможения и не планировали принимать кардинальных решений, но ситуация вынудила. В штате этого роддома было 170 человек, которые принимали чуть больше тысячи родов в год. Легко высчитать, насколько неэффективно работало учреждение. С начала года мы начали перекрывать и распределять роды по другим учреждениям. При этом из районов забрали всю патологию в Перинатальный центр. На сегодняшний день в Рязани работают два учреждения родоразрешения, и проблем не наблюдается.

- У некоторых возникает вопрос, успеет ли женщина в экстренной ситуации добраться в родом на другом конце города?

- Роды - это не первичная медпомощь. Есть женщины, которые едут рожать в Коломну, Москву. Выбирают не тот роддом, который ближе, а которому доверяют. Достаточно вызвать скорую, и она довезет до любого учреждения в городе. Конечно, если это не стремительные, уникальные роды.

- Коломенский перинатальный центр - главный конкурент Рязанскому, ведь многие рязанки выбирают это учреждение? Какие меры в регионе применяются, чтобы рожали у нас?

- В медицине не уместно слово «конкуренция». Мы ни с кем не соревнуемся, а просто выполняем свою работу. У любой больницы есть как преимущества, так и недостатки. Подобные миграции были вызваны различными факторами, но основная причина - монетизированный бэбибокс - московские выплаты при рождении ребенка. У нас в регионе тоже появились социальные меры поддержки. С марта родившим на территории Рязанской области выплачивают от 20 тысяч рублей. По данным первичной статистики, эта мера заработала. Финальный результат мы увидим, когда Перинатальный центр пришлет счета по родовым сертификатам.

- Какие меры применяют для снижения младенческой смертности?

- Для начала нужно понимать, что значит «младенческая смертность». Это очень относительный статистический показатель. Так, коэффициент рождаемости можно высчитать только по итогам года. В СМИ недавно появилась недостоверная информация, что якобы сейчас коэффициент рождаемости один из самых низких в стране. Но кто это высчитывал, если даются неверные данные? Статистикой надо правильно пользоваться. Показатель младенческой смертности состоит из числителя и знаменателя, где вверху дроби - абсолютное количество мертвых детей до 1 года, а внизу - количество рожденных живых детей. Причин младенческой смертности может быть множество, вплоть до банального ДТП, поэтому винить в этом учреждения родоразрешения нельзя. Можно из года в год иметь неизменное число рожденных мертвых детей, а знаменатель будет уменьшаться, так как общее число родов снижается. В результате показатель младенческой смертности будет расти. Но если бы женщины не выезжали на роды за пределы региона, у нас был бы один из лучших коэффициентов в России. Медицинские миграции есть и будут, поэтому когда мы говорим о повышении или снижении рождаемости, это нечестно. Надо мерить демографические сдвиги всей страны.

В 2022 году в регионе родилось 6970 детей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Рязани создадут Центр планирования семьи

- Общий коэффициент рождаемости в Рязанской области неуклонно снижается на протяжении последних лет. В чем причина?

- Причин очень много, и они выходят далеко за рамки медицины. Никогда еще в стране не было такого количества ресурсов у службы родовспоможения, как сейчас. Когда были только роддома, когда рожали в ФАПах, младенческая смертность была запредельная. Но в то время рожали по трое и более детей. Перинатальный центр появился, потому что идеология поменялась. У многих первые роды стали единственными. Весь принцип перинатализации направлен на то, чтобы сохранить все, что ранее было не сохраняемо, а не на то, чтобы больше рожали.

- Каким вы видите решение этой проблемы?

- Есть нацпроект «Демография», который курирует министерство труда и соцзащиты. Но минздрав тоже работает в этом направлении. Мы видим методы «быстрых побед», которые могут повысить рождаемость хоть немного. Самый действенный способ - снижение абортов. В регионе ведется психологическое консультирование женщин, которые намерены избавиться от нежелательной беременности. Женщине дают «время тишины», когда она думает после первого разговора с врачом. А потом ее ждет вторая психологическая консультация. Отговорить от необдуманного шага можно многих, важно только понять причину и максимально постараться переубедить. Для этих целей у нас создан Центр кризисной беременности.

- Насколько актуальна для Рязанской области проблема бесплодия?

- При нынешних возможностях медицины, включая методы вспомогательного оплодотворения, наличие хотя бы одной женщины активного детородного возраста, которая не может забеременеть, - это уже проблема. Это проблема на 100 процентов медицинская. Каждый случай нужно разбирать в отдельности и искать причину.

- Есть ли в регионе специализированные государственные центры, которые решают подобные случаи?

- Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать Центр планирования семьи, который будет заниматься гинекологическим здоровьем пар, искать суть проблемы. Консультации ведутся и сейчас, но не в рамках единой системы. Создавать такой центр точно надо, и мы сейчас прорабатываем, как он впишется в стратегию развития здравоохранения. Прежде всего, необходимо создать реестр пар, которые безуспешно пытаются забеременеть. И затем их проактивно вызывать и смотреть, на каком этапе прервался диагностический поиск и какие современные медицинские методы нужно предпринять, чтобы исправить ситуацию.

Нужно сделать многодетность модной

- Какие еще действенные меры вы видите?

- Правительство региона берет на себя финансовую поддержку при проведении ЭКО. На данный момент в регионе нет отложенного спроса на проведение ЭКО. Мы закрываем региональную потребность за счет фонда. Это бесплатно для граждан. Если женщина хочет пройти процедуру, то выбирает один из двух центров.

Третья действенная мера «быстрых побед» - это социальная поддержка материнства, многодетства. Женщины активного детородного возраста 20-34 лет рожают 80% детей в стране. Но проблема в том, что их количество катастрофически падает. Сейчас в Рязанской области таких женщин 90 тысяч, и согласно пропорции, к 2030 году их количество снизится до 70 тысяч. Самый действенный способ повысить демографию, - беречь этих женщин, умолять их рожать не по одному ребенку, а больше детей. Нам нужно сделать многодетность модной, вести блоги о счастье материнства.

- Какие способы, по-вашему, существуют для получения такого результата?

- Нужно изучить вопрос воспитания. Чего сейчас хочет женщина в возрасте от 20 до 34 лет? Она хочет быть больше счастливой, чем замужней. Мало для кого сейчас это релевантные понятия. Но культ института семьи в регионе есть. Конечно, женщина может родить одного ребенка «для себя», но два и более рожают уже в семье, мужу. Только срок вступления в брак приближается к 30 годам, а значит, мы теряем 10 лет детородности. Когда мы говорим о демографии нужно понимать, что есть медицина, социальный блок и культура, воспитание. Вопросы нужно решать вместе, нужно взаимодействие структур, и для этого есть программа, которую ведет Павел Викторович Малков.

- Как вы считаете, проводить половое воспитание нужно еще со школы?

- У нас сексуальный дебют в браке бывает крайне редко, а срок вступления в брак сдвигается к 30 годам. До этого возраста количество половых партнеров может быть внушительным. А вирусные инфекции, передающиеся половым путем, как правило «немые» и протекают бессимптомно. К 30 годам хронические инфекционные процессы вызывают бесплодие. Чтобы сохранить здоровье будущих матерей и отцов, губернатор уже поставил задачу перед министерством образования разработать программу по половому воспитанию школьников.

НА ЗАМЕТКУ

В 2022 году в Рязанской области родилось 6970 детей. При этом в роддоме №1 - 1300 детей, в роддоме №2 - 1700 детей, в Перинатальном центре - 3550 детей.

В 2022 году в Рязанской области поступили на учет по беременности 7874 женщины, закончила беременность в 2022 году - 7321 женщина.

В 2022 году в Рязанской области родили на дому 17 женщин, а вне родильного отделения - 132.

Самой юной рязанской роженице в 2022 году исполнилось 13 лет, а самой возрастной - 51 год.

Младенческая смертность в регионе в 2023 году в два раза снизилась по сравнению с прошлым годом.