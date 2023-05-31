Администрация Рязани: Фура в Кальном была перегружена и провалилась в водопроводную камеру

Колесо фуры провалилось в асфальт на улице Кальной 31 мая.

Инцидент с фурой на улице Кальной прокомментировала администрация Рязани. Дорога провалилась под большегрузом 31 мая на перекрестке у дома №18.

«Фура, перегруженная металлоконструкциями, совершала разворот на участке ул. Кальной, где установлена водопроводная камера, в результате чего одним колесом машина провалилась в асфальт», - сообщили представители органа власти КП-Рязань.

После ЧП на место выехала аварийная бригада «Водоканала». Участок решено огородить и выполнить работы по замене разрушенной строительной конструкции, то есть той самой водопроводной камеры.