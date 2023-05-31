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НовостиОбщество31 мая 2023 8:18

Дорога провалов: в Рязани фура ушла колесом под асфальт на перекрестке, где такое уже случалось

Асфальт провалился под фурой на улице Кальной в Рязани
Источник:kp.ru
Инцидент произошел 31 мая. Это уже не первый такой провал на перекрестке.

Инцидент произошел 31 мая. Это уже не первый такой провал на перекрестке.

31 мая на улице Кальной в Рязани под фурой провалился асфальт. Произошло это на перекрестке с дорогой, ведущей вглубь микрорайона с Касимовского шоссе - в районе домов №№18, 25 и школы №73.

Фотографии с места событий появились в группе «Подслушано у водителей в Рязани». Судя по одной из них, яма образовалась прямо посреди перекрестка.

Что интересно, чуть более двух лет назад, в апреле 2021 года, там же в провал угодила машина для уборки города. Тогда восстановительные работы проводил «Водоканал».

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