Знаменитый «Наш дом – лицо города» в центре Рязани у УМВД снесли

В Рязани снесли дом с надписью «Мы — лицо города» на площади Мичурина.

На улице Введенской (площадь Мичурина) в центре Рязани, рядом с областным УМВД, снесли знаменитый деревянный дом с надписью: «Наш дом – лицо города». Фото предоставил tg-канал рязанской «Новой».

В Рязани снесли «Дом – лицо города». Фото: рязанская "Новая".

Жильцы дома №102 по улице Введенской очень долго требовали переселения, и обратили внимание общественности к своим проблемам, когда повесели белое полотнище с огромной надписью: «Наш дом – лицо губернатора». Было это летом 2016 года. Последнее слово тут же замазали, потом обрезали, но «лицом» дом от этого быть не перестал.

В августе 2022 мэрия Рязани разыскивала наследников одной из владелиц дома, которая умерла еще в 1986 году (читать подробнее).