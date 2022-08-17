Мэрия ищет наследников на долю в знаменитом доме в центре Рязани рядом с УМВД

В Рязани ищут наследников дома №102 по улице Введенской.

Администрация Рязани разыскивает наследников на 7/432 доли в праве на дом, расположенный по адресу: улица Введенская, 102. Собственницей доли являлась Егорова Мария Григорьевна, умершая 6 декабря 1986 года.

«Информируем о предстоящем оформлении права собственности муниципального образования – город Рязань на жилое помещение, обладающее признаками выморочного имущества», - говорится в сообщении.

Наследников или лиц, имеющих сведения о наследниках, просьба обратиться в управление энергетики и ЖКХ по телефону (4912) 27-35-76.

Дом №102 по улице Введенской расположен в непосредственной близости от УМВД России по Рязанской области, на площади Мичурина. Жильцы дома очень долго требовали переселения, и обратили внимание общественности к своим проблемам, когда повесели белое полотнище с огромной надписью: «Наш дом – лицо губернатора». Было это летом 2016 года. Последнее слово тут же замазали, потом обрезали, но «лицом» дом от этого быть не перестал.

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